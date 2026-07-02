"Интер" и "Наполи" столкнулись с повышением трансферной цены

Бельгийский "Юнион Сент-Жиллуаз" повысил трансферную стоимость одного из своих ведущих футболистов на фоне растущего интереса со стороны европейских грандов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Football Italia, если ранее клуб был готов расстаться с 20-летним израильским полузащитником за 25 миллионов евро, то теперь оценивает его уже в 30 миллионов.

По информации источника, главным образом на игрока претендуют "Интер" и "Наполи". Повышение цены связано с усилившейся конкуренцией между потенциальными покупателями.

Интерес миланского клуба заметно возрос после того, как "Интер" практически потерял возможность подписать другого кандидата на эту позицию - Марко Палестра перешел в "Челси".

При этом ни "Интер", ни "Наполи" пока не сделали официальных предложений. Отмечается, что важную роль в переговорах может сыграть желание самого футболиста.