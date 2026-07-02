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"Тоттенхэм" продаст защитника в "Брайтон" за сумму свыше 50 млн евро

Мировой футбол
Новости
2 Июля 2026 01:48
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"Тоттенхэм" продаст защитника в "Брайтон" за сумму свыше 50 млн евро

"Брайтон" и "Тоттенхэм" достигли соглашения о переходе защитника Луки Вушковича.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо, за 19-летнего хорватского футболиста "чайки" заплатят 46 миллионов фунтов стерлингов (около 54 миллионов евро). С учетом бонусов и процента от будущей перепродажи общая сумма сделки может превысить 50 миллионов фунтов (около 59 миллионов евро).

Сообщается, что Вушкович уже согласовал условия личного контракта с "Брайтоном", где рассчитывает получать регулярную игровую практику.

По информации источника, продажа молодого защитника позволит "Тоттенхэму" частично профинансировать рекордный трансфер полузащитника "Ньюкасла" Сандро Тонали.

İdman.Biz
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