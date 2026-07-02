Ямаль Ямаль потроллил перешедшего в "Реал" Кукурелью

Вингер "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль с юмором отреагировал на переход своего партнера по национальной команде Марка Кукурельи в мадридский "Реал".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Madrid Universal, перед матчем 1/16 финала чемпионата мира 2026 года против Австрии Ямаль рассказал, что уже успел подшутить над защитником.

"Я сказал Кукурелье, что в первом эль-класико он выйдет в стартовом составе, а во втором уже будет сидеть на скамейке запасных, потому что я его съем живьем", - заявил Ямаль.

Ответа от Кукурельи пока не последовало, однако слова футболиста "Барселоны" быстро стали популярными в социальных сетях.