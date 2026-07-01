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"Тоттенхэм" потратит более 200 милн евро на двух полузащитников

Мировой футбол
Новости
1 Июля 2026 23:10
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"Тоттенхэм" потратит более 200 милн евро на двух полузащитников

Лондонский "Тоттенхэм" готов совершить сразу два громких трансфера, общая стоимость которых превысит 200 миллионов евро.

Как сообщает İdman.Biz, "шпоры" близки к подписанию полузащитников Матеуша Фернандеша из "Вест Хэма" и Сандро Тонали из "Ньюкасла".

За Фернандеша "Тоттенхэм" заплатит около 99 миллионов евро, тогда как переход Тонали обойдется клубу в 117 миллионов евро. Если сделка состоится, итальянский хавбек станет самым дорогим приобретением в истории лондонского клуба.

Сообщается, что оба трансфера находятся на завершающей стадии.

Напомним, по итогам сезона-2025/26 "Тоттенхэм" занял лишь 17-е место в английской Премьер-лиге.

İdman.Biz
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