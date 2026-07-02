"Челси" объявил о трансфере защитника "Аталанты"

Лондонский "Челси" официально объявил о переходе защитника "Аталанты" Марко Палестры.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт клуба, 21-летний итальянский футболист подписал контракт, рассчитанный до лета 2032 года.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, сумма трансфера превысила 55 миллионов евро.

Минувший сезон Палестра на правах аренды провел в составе "Кальяри", где выступал в итальянской Серии A.

Ранее сообщалось, что интерес к защитнику также проявлял "Интер", однако в итоге футболист продолжит карьеру в составе "Челси".