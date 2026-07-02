2 Июля 2026
RU

Клопп стал главным кандидатом на пост тренера сборной Германии

Мировой футбол
Новости
2 Июля 2026 04:00
24
Клопп стал главным кандидатом на пост тренера сборной Германии

Бывший главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп является основным претендентом на пост наставника сборной Германии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Бена Джейкобса, в контракте немецкого специалиста с компанией Red Bull предусмотрен пункт, позволяющий ему в одностороннем порядке расторгнуть соглашение в случае получения предложения от Федерации футбола Германии.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что Клопп заинтересован в работе со сборной Германии, если ему поступит соответствующее предложение.

Напомним, будущее нынешнего главного тренера Юлиана Нагельсмана оказалось под вопросом после неудачного выступления команды на чемпионате мира 2026 года. Немцы завершили борьбу уже на стадии 1/16 финала, уступив Парагваю в серии пенальти - 1:1 (3:4).

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Манчестер Сити" предложили подписать игрока "Реала"
05:19
Мировой футбол

"Манчестер Сити" предложили подписать игрока "Реала"

Клуб АПЛ рассматривает возможность трансфера Эдуардо Камавинги

"Тоттенхэм" продаст защитника в "Брайтон" за сумму свыше 50 млн евро
01:48
Мировой футбол

"Тоттенхэм" продаст защитника в "Брайтон" за сумму свыше 50 млн евро

Трансфер Луки Вушковича поможет лондонскому клубу профинансировать покупку Сандро Тонали

"Челси" объявил о трансфере защитника "Аталанты"
01:13
Мировой футбол

"Челси" объявил о трансфере защитника "Аталанты"

21-летний Марко Палестра подписал контракт с лондонским клубом до 2032 года

"Тоттенхэм" потратит более 200 млн евро на двух полузащитников
1 Июля 23:10
Мировой футбол

"Тоттенхэм" потратит более 200 млн евро на двух полузащитников

Лондонский клуб близок к подписанию Матеуша Фернандеша и Сандро Тонали

"Бавария" подписала лучшего бомбардира сборной Марокко на ЧМ-2026
1 Июля 20:39
Мировой футбол

"Бавария" подписала лучшего бомбардира сборной Марокко на ЧМ-2026

Сайбари заключил с мюнхенским клубом контракт до лета 2031 года

Лапорта назвал условие для перехода Альвареса в "Барселону"
1 Июля 20:23
Мировой футбол

Лапорта назвал условие для перехода Альвареса в "Барселону"

Президент "Барселоны" подтвердил, что каталонский клуб уже сделал предложение по аргентинскому форварду

Самое читаемое

Мбаппе признан лучшим игроком матча Франция — Швеция
1 Июля 05:30
ЧМ-2026

Мбаппе признан лучшим игроком матча Франция — Швеция

27-летний француз на 45-й минуте открыл счет, а в середине второго тайма оформил дубль
ЧМ-2026: Англия одержала волевую победу над ДР Конго
1 Июля 22:01
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Англия одержала волевую победу над ДР Конго - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Дубль Гарри Кейна вывел команду Томаса Тухеля в 1/8 финала

Менди покинул расположение сборной Сенегала из‑за травмы
29 Июня 08:15
ЧМ-2026

Менди покинул расположение сборной Сенегала из‑за травмы

Участие вратаря в плей‑офф ЧМ оказалось под вопросом
ЧМ-2026: Парагвай сенсационно выбил Германию в первой серии пенальти турнира
30 Июня 03:30
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Парагвай сенсационно выбил Германию в первой серии пенальти турнира - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Южноамериканцы выдержали натиск фаворита, пережили отмененный гол в дополнительное время и вышли в 1/8 финала