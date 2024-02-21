Трансферная политика "Браги": соперник "Карабаха", зарабатывающий миллионы

Объявлен список клубов, которые больше всего заработали на трансферах.
Как сообщает İdman.biz, в таблице, составленной CIES, отражены показатели как за последние 5, так и за последние 10 сезонов.
«Бенфика» больше всего заработала на покупке и продаже футболистов в обоих периодах. В списках, где "Аякс" идет вторым, "Зальцбург" - 4-м, а "Спортинг" - 5-м. «Лилль» занял третье место за пятилетку, а «Монако» - третье место за 10-летний период.
В число клубов, которые много зарабатывают от трансферов, входит и "Брага", соперник "Карабаха" в Лиге Европы. Португальский клуб, заработавший за последние 5 лет 134 миллиона евро, занимает 13-е место в мире. За 10 лет эта сумма достигла 239 миллионов, а «Брага» находится на 11-м месте.
Английские клубы больше всего страдают от трансферов игроков. За последние 5 лет больше всего потеряли именно представители Премьер-лиги. В рейтинге последних 10 лет «ПСЖ», потеснивший английских неудачников, занял 3-е место.
Клубы, больше всего заработавшие за последние 5 сезонов:
1. «Бенфика» - 354 миллиона евро
2. «Аякс» - 349
3. «Лилль» - 282
4. «Зальцбург» - 262
5. «Спортинг» - 220
Клубы, больше всего заработавшие за последние 10 сезонов:
1. «Бенфика» - 732
2. «Аякс» - 434
3. «Монако» - 421
4. «Зальцбург» - 405
5. «Спортинг» - 380
Клубы, больше всего потерявшие на трансферах за последние 5 сезонов:
1. «Челси» - 782
2. «Манчестер Юнайтед» - 773
3. «Арсенал» - 622
4. «Тоттенхэм» - 608
5. «Ньюкасл» - 574
Клубы, больше всего потерявшие на трансферах за последние 10 сезонов:
1. «Манчестер Юнайтед» - 1313
2. «Челси» - 1042
3. ПСЖ - 959
4. «Арсенал» - 867
5. «Манчестер Сити» - 862
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