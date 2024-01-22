Одноклубника Махира хочет купить "Шахтер"

«Шахтер» хочет приобрести игрока загребского «Динамо».
İdman.biz сообщает, что донецкий клуб хочет привлечь в свою команду Мартина Батурина.
Батурина, который играет в одном клубе с азербайджанским футболистом Махиром Эмрели, 20 лет. Он носит форму «Динамо» с 2017 года. Молодой полузащитник, сыгравший за команду в 22 матчах, забил два гола. Мартин - главная трансферная цель «Шахтера» в зимний трансферный период.
Отметим, что у Батурина контракт с загребским клубом рассчитан до конца июня 2028 года. Его трансферная стоимость оценивается в 18 миллионов евро.
İdman.biz