"Аякс" близок к трансферу хавбека "Реала"

Амстердамский "Аякс" находится в шаге от подписания полузащитника мадридского "Реала" Дани Себальоса.

Как сообщает İdman.Biz, со ссылкой на инсайдера Маттео Моретто, 29-летний хавбек намерен сменить клуб в летнее трансферное окно, поскольку хочет получать больше игрового времени. Отмечается, что тренерский штаб "Реала" делает ставку на более молодых футболистов.

"Аякс" уже направил мадридскому клубу предложение в размере около 6 миллионов евро, однако окончательного ответа от "Реала" пока не последовало.

В завершившемся сезоне Себальос провел 23 матча за мадридцев во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Контракт испанского полузащитника с "Реалом" рассчитан до 2027 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет около 8 миллионов евро.