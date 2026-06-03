Моуринью требует подписать защитника "Манчестер Сити" в "Реал"

Мадридский "Реал" рассматривает возможность подписания защитника "Манчестер Сити" и сборной Хорватии Йошко Гвардиола.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на испанского журналиста Альберто Перейро, Жозе Моуринью, который в ближайшее время должен возглавить мадридский клуб, хочет видеть 24-летнего футболиста в составе "сливочных".

По информации источника, португальский специалист уже сообщил президенту "Реала" Флорентино Пересу о необходимости усиления оборонительной линии команды. Отмечается, что глава мадридского клуба поддержал инициативу тренера и пообещал предпринять шаги для возможного трансфера хорватского защитника.

Ранее в СМИ также появлялась информация об интересе к Гвардиолу со стороны "Барселоны".

В текущем сезоне Йошко Гвардиол провел 25 матчей за "Манчестер Сити" во всех турнирах, забил два мяча и сделал пять результативных передач.

Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость хорватского футболиста составляет 70 миллионов евро.