В AФФА рассказали о подготовке судей к новому сезону

Председатель Департамента судей AФФА Бахруз Теймуров рассказал о планах по подготовке арбитров к новому сезону.

Как сообщает İdman.Biz, функционер заявил, что для судей будет организован предсезонный сбор.

"Сбор арбитров обязательно состоится. Будут организованы тесты по физической подготовке и теоретические экзамены. О месте и времени проведения учебно-тренировочного сбора общественность будет проинформирована дополнительно. Сейчас работа в этом направлении продолжается", - цитирует слова Теймурова report.az.

По его словам, AФФА продолжает подготовку к новому футбольному сезону и работает над рядом организационных вопросов, связанных с деятельностью судейского корпуса.