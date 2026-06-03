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Бывший голкипер "Араз-Нахчывана": "Данные мне обещания не были выполнены"

Мировой футбол
Новости
3 Июня 2026 18:58
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Бывший голкипер "Араз-Нахчывана": "Данные мне обещания не были выполнены"

Бывший голкипер футзального клуба "Араз-Нахчыван" Ровшан Гусейнли прокомментировал решение о прекращении сотрудничества с командой.

Как сообщает İdman.Biz, 35-летний вратарь заявил, что клуб не выполнил обещания, данные ему перед возвращением в Азербайджан.

"Это полностью личное решение главного тренера Евгения Куксевича. Я поговорил с ним, и он сказал, что решение связано с бюджетом, а имеющиеся финансовые возможности не позволяют продолжить сотрудничество", - отметил Гусейнли.

По словам футзалиста, в начале сезона ему обещали долгосрочный проект и стабильное сотрудничество.

"Все знают, что я выступал в чемпионате Казахстана. В клубе, где я играл, мне предлагали остаться как в роли вратаря, так и тренера вратарей. У меня был долгосрочный контракт, но Куксевич дал мне другие обещания. Он говорил о продолжительном проекте и гарантировал ряд других моментов. Поскольку я был заинтересован остаться в команде, то построил все свои планы в этом направлении и вернулся в "Араз-Нахчыван". Однако в итоге данные мне обещания не были выполнены", - подчеркнул он.

Гусейнли также признался, что пока не определился со своим будущим.

"Я еще не принял решение. Стараюсь разобраться во всем, что увидел и услышал. Если сейчас что-то скажу, могу принять неправильное решение", - заявил вратарь.

Отметим, что накануне "Араз-Нахчыван" официально объявил о расставании с Ровшаном Гусейнли.

İdman.Biz
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