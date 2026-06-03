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Главный тренер сборной Испании высказался о состоянии Ямаля перед стартом ЧМ-2026

Мировой футбол
Новости
3 Июня 2026 20:09
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Главный тренер сборной Испании высказался о состоянии Ямаля перед стартом ЧМ-2026

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал состояние вингера "Барселоны" Ламина Ямаля перед стартом чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Mundo Deportivo, наставник испанской сборной не исключил, что молодой футболист сможет восстановиться к первому матчу команды на турнире.

Ранее появилась информация, что Ямаль может пропустить начало мирового первенства из-за травмы, полученной 22 апреля при исполнении пенальти в матче Ла Лиги против "Сельты" (1:0).

"Ни Ламин, ни Нико Уильямс, ни Виктор Муньос не сыграют завтра против Ирака. Мы уверены, что Ламин будет готов к 15-му числу. Если все продолжится в таком же духе, возможно, он будет готов, однако это не гарантирует, что Ямаль сыграет. Будем оценивать ситуацию по мере ее развития", - заявил де ла Фуэнте.

Первый матч сборной Испании на чемпионате мира - 2026 состоится 15 июня. Соперником испанцев станет команда Кабо-Верде.

İdman.Biz
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