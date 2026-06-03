Ла Лига признала Флика лучшим тренером сезона

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик официально признан лучшим тренером чемпионата Испании сезона-2025/26.

Как сообщает İdman.Biz, немецкий специалист получил эту награду второй год подряд.

В голосовании Флик опередил наставника "Хетафе" Хосе Бордаласа и главного тренера "Вильярреала" Марселино Тораля.

Под руководством немецкого тренера "Барселона" вновь стала чемпионом Испании, набрав 94 очка по итогам 38 туров.

В завершившемся сезоне каталонцы потерпели всего шесть поражений и стали самой результативной командой турнира, забив 95 мячей.