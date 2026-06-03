Защитник сборной Узбекистана стал самым дорогим игроком Азии

Защитник "Манчестер Сити" и сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов вошел в десятку игроков английской Премьер-лиги с наибольшим ростом трансферной стоимости.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Transfermarkt, стоимость 21-летнего футболиста выросла с 35 до 50 миллионов евро. Таким образом, цена на узбекистанского защитника увеличилась сразу на 15 миллионов евро.

Хусанов оказался в числе лидеров АПЛ по росту трансферной стоимости наряду с Элье Ваи Крупи из "Борнмута", Райаном Шерки, Джеймсом О'Райли и Кобби Майну из "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

После обновления цен Хусанов стал самым дорогим футболистом Азии, а также самым дорогим игроком английской Премьер-лиги среди выходцев из постсоветских стран.

Лидером рейтинга самых дорогих футболистов чемпионата Англии остается нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд, оцениваемый в 200 миллионов евро.

В настоящее время Хусанов находится в расположении сборной Узбекистана и готовится к чемпионату мира. На групповом этапе мундиаля узбекистанская команда сыграет против Португалии, ДР Конго и Колумбии.