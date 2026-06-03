"Бавария" возглавила рейтинг УЕФА перед новым сезоном

Мюнхенская "Бавария" заняла первое место в рейтинге УЕФА перед стартом сезона-2026/2027.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на данные УЕФА, вторую строчку в рейтинге занял мадридский "Реал", а третьим стал французский "ПСЖ".

Рейтинг формировался на основе выступлений клубов в еврокубках за последние пять сезонов, начиная с кампании-2021/2022.

За этот период "Бавария" неизменно выходила в четвертьфинал Лиги чемпионов, а также дважды доходила до полуфинала турнира, что позволило немецкому клубу возглавить рейтинг.

Лондонский "Арсенал", набравший наибольшее количество очков в сезоне-2025/2026, расположился на седьмой позиции.

Самый серьезный прогресс показала "Астон Вилла", поднявшаяся сразу на 29 мест и занявшая 17-ю строчку рейтинга.