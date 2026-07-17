"Просто назови место": Холанд ответил на приглашение звезды "Человека-паука"

Форвард "Манчестер Сити" и сборной Норвегии Эрлинг Холанд принял приглашение актера, звезды франшизы "Человек‑паук", Тома Холанда провести совместный ужин. Как передает İdman.Biz, ранее британец рассказал в интервью, что написал футболисту личное сообщение с приглашением, но не получил ответ.

"Приглашение на ужин принято. Немного с опозданием. Просто назови место", — написал Холанд в соцсети, отметив аккаунт Холланда.

Летом 2026 года Эрлинг Холанд принимал участие в чемпионате мира, на котором дошел со сборной Норвегии до четвертьфинала. Всего на его счету семь забитых мячей и одна результативная передача в пяти матчах ЧМ-2026.