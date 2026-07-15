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В УЕФА обсуждают соперника для Инфантино на выборах главы ФИФА

Мировой футбол
Новости
15 Июля 2026 15:11
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В УЕФА обсуждают соперника для Инфантино на выборах главы ФИФА

В европейском футболе растет поддержка идеи выдвинуть альтернативного кандидата на выборах президента ФИФА в 2027 году.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Бена Джейкобса, часть представителей УЕФА не хочет, чтобы действующий глава организации Джанни Инфантино вновь участвовал в выборах без соперника.

Президент УЕФА Александер Чеферин не планирует выдвигать свою кандидатуру. Одним из возможных претендентов называют владельца и президента польского футбольного клуба "Легия" Дариуша Мьодуски. При этом окончательное решение по его кандидатуре пока не принято.

Мьодуски также занимает пост вице-председателя организации European Football Clubs, ранее известной как Ассоциация европейских клубов. Он представляет клубы в структурах европейского футбола.

Инфантино 30 апреля 2026 года объявил, что намерен вновь баллотироваться на пост президента ФИФА. Выборы пройдут 18 марта 2027 года на конгрессе организации в Рабате.

Инфантино возглавляет ФИФА с 2016 года. В 2019 и 2023 годах он переизбирался без соперников.

İdman.Biz
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