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Салах может вернуться в "Челси"

Мировой футбол
Новости
15 Июля 2026 21:49
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Салах может вернуться в "Челси"

Бывший нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах может продолжить карьеру в составе "Челси".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Sun, если египетский форвард решит остаться в английской Премьер-лиге, предложение лондонского клуба станет для него приоритетным.

По информации источника, 34-летний футболист также получил три выгодных предложения от турецких клубов - "Бешикташа", "Фенербахче" и "Галатасарая". При этом отмечается, что варианты из Саудовской Аравии в настоящее время уступают им в финансовом плане.

Салах уже защищал цвета "Челси" с 2014 по 2016 год. После этого он провел девять сезонов в "Ливерпуле", с которым выиграл Лигу чемпионов, английскую Премьер-лигу, Кубок Англии и Суперкубок УЕФА.

В минувшем сезоне египтянин сыграл 41 матч во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал 10 голевых передач. После окончания контракта с "Ливерпулем" он получил статус свободного агента. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 22 миллиона евро.

İdman.Biz
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