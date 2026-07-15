Олисе намерен покинуть "Баварию" ради "Реала"

Вингер "Баварии" Майкл Олисе может сменить клуб этим летом.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Санти Ауну, французский футболист настаивает на переходе в мадридский "Реал", считая испанский клуб идеальным местом для продолжения своей карьеры.

По информации источника, "сливочные" готовы осуществить рекордный трансфер в истории футбола. При этом руководство "Баварии" продолжает утверждать, что Олисе не продается.

Несмотря на такую позицию, мюнхенский клуб намерен предложить игроку новый контракт. Одновременно руководство "Баварии" в закрытом режиме изучает возможные варианты замены на случай, если переход француза в "Реал" все же состоится.

Ожидается, что после завершения чемпионата мира 2026 года Олисе проведет встречу с руководством немецкого клуба, на которой стороны обсудят его дальнейшее будущее.