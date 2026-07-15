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"Челси" готов заплатить 40 млн евро за Барко

Мировой футбол
Новости
15 Июля 2026 20:22
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"Челси" готов заплатить 40 млн евро за Барко

Полузащитник "Страсбурга" Валентин Барко может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на DNA Sports, "Челси" практически согласовал трансфер аргентинского футболиста. Ожидается, что лондонский клуб заплатит французской стороне 40 миллионов евро.

По информации источника, сделка будет официально оформлена после завершения чемпионата мира 2026 года, в котором принимает участие Барко.

Аргентинец перешел в "Страсбург" из "Брайтона" в 2025 году за 10 миллионов евро. Его контракт с французским клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.

В сезоне-2025/26 Барко провел 43 матча во всех турнирах, забил три мяча и сделал девять голевых передач. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет 40 миллионов евро.

İdman.Biz
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