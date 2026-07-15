Роналдо: "Неймар приехал на ЧМ-2026 как жертва"

Двукратный чемпион мира Роналдо Назарио высказался о выступлении Неймара на чемпионате мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, легендарный форвард заявил, что лидер сборной Бразилии отправился на мундиаль, не успев полностью восстановиться после длительного периода травм.

"Он приехал как жертва на этот чемпионат мира. Нельзя забывать, что он возвращается после двух лет серьезных травм. Он вернется в клуб, снова будет играть. Поймает ритм, проведет 10, 15 матчей подряд. Снова начнет забивать, вернет уверенность", - приводит слова Роналдо TNT Sports Brasil.

Сборная Бразилии завершила выступление на чемпионате мира на стадии 1/8 финала, уступив Норвегии. Неймар принял участие в двух матчах турнира и отметился одним забитым мячом.