Обамеянг может вернуться в Ла Лигу спустя четыре года

Нападающий сборной Габона по футболу Пьер-Эмерик Обамеянг может вернуться в чемпионат Испании.

Как сообщает İdman.Biz, 37-летний футболист близок к переходу из "Марселя" в "Депортиво". Стороны продолжают переговоры, а сам игрок заинтересован в трансфере в клуб из Ла-Коруньи.

По имеющейся информации, сумма сделки может составить около 1,5 миллиона евро. При этом официально переход пока не оформлен.

"Депортиво" по итогам прошлого сезона вернулся в высший дивизион чемпионата Испании и намерен усилить линию атаки опытным футболистом.

Обамеянг уже выступал в Ла Лиге за "Барселону" в 2022 году. После ухода из каталонского клуба он играл за "Челси", "Аль-Кадисию" и "Марсель".