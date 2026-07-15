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"Ливерпуль" заинтересовался защитником "Тоттенхэма"

Мировой футбол
Новости
15 Июля 2026 20:09
39
"Ливерпуль" заинтересовался защитником "Тоттенхэма"

Защитник "Тоттенхэма" Джед Спенс может продолжить карьеру в другом клубе английской Премьер-лиги.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Football365, интерес к 25-летнему футболисту проявляет "Ливерпуль". Руководство мерсисайдского клуба изучает возможность сделать официальное предложение по трансферу защитника.

Спенс перешел в "Тоттенхэм" из "Мидлсбро" летом 2022 года за 14 миллионов евро. Его действующий контракт с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.

В сезоне-2025/26 защитник провел за "шпор" 44 матча во всех турнирах, однако не отметился результативными действиями. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 30 миллионов евро.

İdman.Biz
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