Моуринью заблокировал уход Гонсало Гарсии из "Реала"

Нападающий Гонсало Гарсия останется в мадридском "Реале", несмотря на планы клуба продать его в летнее трансферное окно.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на El Debate, руководство "сливочных" рассматривало возможность расстаться с воспитанником клуба, однако новый главный тренер команды Жозе Моуринью наложил вето на этот трансфер.

По информации источника, португальский специалист рассчитывает, что Гарсия составит серьезную конкуренцию Эндрику в борьбе за место в основном составе. При этом Гонсало имеет определенное преимущество, поскольку уже приступил к тренировкам с первой командой.

Гонсало Гарсия является воспитанником академии "Реала". Его контракт с мадридским клубом действует до 30 июня 2030 года.

В сезоне-2025/26 форвард провел 39 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал три голевые передачи.