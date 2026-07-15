15 Июля 2026
RU

Моуринью заблокировал уход Гонсало Гарсии из "Реала"

Мировой футбол
Новости
15 Июля 2026 21:15
7
Моуринью заблокировал уход Гонсало Гарсии из "Реала"

Нападающий Гонсало Гарсия останется в мадридском "Реале", несмотря на планы клуба продать его в летнее трансферное окно.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на El Debate, руководство "сливочных" рассматривало возможность расстаться с воспитанником клуба, однако новый главный тренер команды Жозе Моуринью наложил вето на этот трансфер.

По информации источника, португальский специалист рассчитывает, что Гарсия составит серьезную конкуренцию Эндрику в борьбе за место в основном составе. При этом Гонсало имеет определенное преимущество, поскольку уже приступил к тренировкам с первой командой.

Гонсало Гарсия является воспитанником академии "Реала". Его контракт с мадридским клубом действует до 30 июня 2030 года.

В сезоне-2025/26 форвард провел 39 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал три голевые передачи.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Челси" готов заплатить 40 млн евро за Барко
20:22
Мировой футбол

"Челси" готов заплатить 40 млн евро за Барко

Сделка будет официально оформлена после завершения чемпионата мира 2026 года
"Ливерпуль" заинтересовался защитником "Тоттенхэма"
20:09
Мировой футбол

"Ливерпуль" заинтересовался защитником "Тоттенхэма"

Красные рассматривают возможность подписания Джеда Спенса этим летом
Олисе намерен покинуть "Баварию" ради "Реала"
19:50
Мировой футбол

Олисе намерен покинуть "Баварию" ради "Реала"

Француз намерен обсудить свое будущее с руководством "Баварии" после чемпионата мира
Роналдо: "Неймар приехал на ЧМ-2026 как жертва"
18:30
Мировой футбол

Роналдо: "Неймар приехал на ЧМ-2026 как жертва"

Легендарный бразилец уверен, что форвард еще вернет свою лучшую форму после тяжелых травм

Обамеянг может вернуться в Ла Лигу спустя четыре года
17:54
Мировой футбол

Обамеянг может вернуться в Ла Лигу спустя четыре года

"Депортиво" ведет переговоры с "Марселем" о трансфере габонского нападающего
В УЕФА обсуждают соперника для Инфантино на выборах главы ФИФА
15:11
Мировой футбол

В УЕФА обсуждают соперника для Инфантино на выборах главы ФИФА

Одним из возможных кандидатов называют владельца "Легии" Дариуша Мьодуски

Самое читаемое

Фанаты Англии обеспокоены назначением арбитра на матч с Аргентиной
14 Июля 18:01
ЧМ-2026

Фанаты Англии обеспокоены назначением арбитра на матч с Аргентиной

Исмаил Эльфат ранее работал на встречах, завершившихся победами команд Лионеля Месси

Армянские борцы отказались приехать на чемпионат мира в Баку - ПОДРОБНОСТИ ОТ İDMAN.BİZ
14 Июля 17:31
ЧМ-2026

Армянские борцы отказались приехать на чемпионат мира в Баку - ПОДРОБНОСТИ ОТ İDMAN.BİZ

Глава пресс-службы Федерации борьбы Азербайджана официально подтвердил отказ армянской делегации и высказал позицию организации по этому поводу

Англия - Аргентина: Месси против Беллингема в полуфинале - АФИША ЧМ-2026
09:29
ЧМ-2026

Англия - Аргентина: Месси против Беллингема в полуфинале - АФИША ЧМ-2026

Действующие чемпионы мира постараются выйти во второй финал подряд, а англичане - впервые с 1966 года добраться до решающего матча

Ламин Ямаль выложил фото с голом в ворота Франции перед полуфиналом ЧМ-2026
14 Июля 21:50
ЧМ-2026

Ламин Ямаль выложил фото с голом в ворота Франции перед полуфиналом ЧМ-2026

На стадии четвертьфинала сборная Испании обыграла Бельгию