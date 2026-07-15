"Ювентус" хочет подписать нападающего сборной США

Нападающий "Монако" и сборной США Фоларин Балогун может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Николо Скиру, интерес к 25-летнему форварду проявляет "Ювентус". Туринский клуб готов предложить за трансфер игрока около 35 миллионов евро.

По информации источника, зарплата Балогуна в "Монако" не является высокой, поэтому "Ювентус" не ожидает серьезных трудностей при согласовании условий личного контракта.

Балогун перешел в "Монако" из "Арсенала" летом 2023 года за 30 миллионов евро. Его действующее соглашение с французским клубом рассчитано до 30 июня 2028 года.

В сезоне-2025/26 американский нападающий провел 43 матча во всех турнирах, забил 19 мячей и отдал пять голевых передач.