"Ливерпуль" готов заплатить 60 млн евро за игрока сборной Японии

Полузащитник "Майнца" и сборной Японии Каису Сано может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Bild, интерес к 25-летнему опорному полузащитнику проявляет "Ливерпуль". Мерсисайдский клуб готов предложить за трансфер футболиста 60 миллионов евро.

По информации источника, рыночная стоимость Сано значительно выросла после его успешного выступления на чемпионате мира 2026 года. Ожидается, что руководство "Майнца" будет готово рассмотреть предложение о продаже игрока.

Сано перешел в "Майнц" из японского клуба "Касима Антлерс" летом 2024 года за 2,5 миллиона евро. Его контракт с немецкой командой рассчитан до 30 июня 2028 года.

В сезоне-2025/26 полузащитник провел 48 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал пять голевых передач.