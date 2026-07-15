"Галатасарай" арендовал бывшего полузащитника "Челси"

Футбольный клуб "Галатасарай" официально объявил о переходе французского полузащитника Лесли Угочукву.

Как сообщает İdman.Biz, 22-летний футболист присоединился к стамбульскому клубу на правах аренды из "Бернли". Сумма арендного соглашения составила 3,5 миллиона евро.

Угочукву является воспитанником "Ренна". В 2023 году он перешел в "Челси" за 27 миллионов евро. Сезон-2024/25 француз провел в аренде в "Саутгемптоне", а в 2025 году окончательно покинул лондонский клуб, став игроком "Бернли".

В минувшем сезоне "Галатасарай" вновь завоевал титул чемпиона Турции и в новом сезоне выступит в Лиге чемпионов. "Бернли", в свою очередь, покинул английскую Премьер-лигу и будет играть в Чемпионшипе.