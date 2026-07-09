Эриксен пройдет индивидуальную программу реабилитации в Дании

Пресс-служба немецкого "Вольфсбурга", за который выступает полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен, потерявший сознание в товарищеском матче с Украиной (2:1), рассказала о состоянии игрока после инцидента. Встреча проходила 7 июня, передает İdman.Biz.

"Обновленная информация: Кристиан Эриксен скоро начнет индивидуальную программу реабилитации. После обсуждения с управляющим директором "Вольфсбурга" Дитером Хекингом было решено, что 34-летний футболист пройдет эту программу в своей родной Дании.

"Вольфсбург" поддерживает регулярный контакт с Кристианом и его врачами. Мы желаем Кристиану всего наилучшего в дальнейшей реабилитации", — говорится в сообщении пресс-службы "Вольфсбурга" в соцсети X.