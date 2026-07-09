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"Реалу" и "ПСЖ" интересен Салиба

Мировой футбол
Новости
9 Июля 2026 18:20
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"Реалу" и "ПСЖ" интересен Салиба

Мадридский "Реал", "ПСЖ" и "Барселона" следят за центральным защитником "Арсенала" Вильямом Салиба. "Канониры" не готовы вести переговоры, пока сумма предложения не достигнет € 150 млн. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Caught Offside.

По информации источника, сумма в € 150 млн является крайне затруднительной для "Барселоны". "Реал" и "ПСЖ" обладают бо́льшими возможностями, однако, вероятно, "Арсенал" не продаст Салиба ни одному из названных клубов.

В минувшем сезоне Салиба принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

İdman.Biz
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