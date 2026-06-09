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Энди Робертсон получил письмо от жены Диогу Жоты перед ЧМ-2026 - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
9 Июня 2026 16:26
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Энди Робертсон получил письмо от жены Диогу Жоты перед ЧМ-2026

Капитан сборной Шотландии по футболу Энди Робертсон пережил эмоциональный момент накануне чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, жена покойного португальского футболиста Диогу Жоты Руте Кардозу направила шотландцу трогательное письмо.

Послание было представлено в рамках проекта ФИФА «Letters That Unite». В письме Кардозу вспомнила крепкую дружбу между Робертсоном и Жотой и поблагодарила капитана сборной Шотландии за то, что он продолжает хранить память о бывшем партнере по "Ливерпулю".

По словам Кардозу, мечта Жоты сыграть на чемпионате мира продолжает жить через его друзей и близких, а участие Шотландии в турнире стало символичным продолжением этой истории.

Робертсон не смог скрыть эмоций во время чтения письма.

«Я всегда буду хранить память о Диогу. На чемпионате мира я буду играть не только за себя, но и за него», - заявил шотландский футболист.

Напомним, что Диогу Жота и Энди Робертсон долгое время вместе выступали за "Ливерпуль" и поддерживали близкие дружеские отношения. Португальский нападающий погиб в автомобильной аварии в июле 2025 года в возрасте 28 лет.

На чемпионате мира 2026 года сборная Шотландии сыграет в одной группе с командами Гаити, Марокко и Бразилии.

İdman.Biz
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