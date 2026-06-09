Перес подарил папе римскому футболку "Реала" - ФОТО

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес вручил папе римскому Льву XIV памятные подарки от клуба.

Как сообщает İdman.Biz, встреча понтифика с епархиальной общиной Мадрида состоялась 8 июня на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

Во время мероприятия Перес подарил главе Католической церкви именную футболку "Реала" с его именем - Роберт Фрэнсис Превост - и первым номером на спине. Кроме того, понтифик получил миниатюрную копию домашнего стадиона мадридского клуба.

В ответ папа римский Лев XIV преподнес президенту "Реала" памятную медаль.

Встреча стала одним из самых заметных событий визита понтифика в столицу Испании.