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Перес подарил папе римскому футболку "Реала" - ФОТО

Мировой футбол
Новости
9 Июня 2026 01:51
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Перес подарил папе римскому футболку "Реала"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес вручил папе римскому Льву XIV памятные подарки от клуба.

Как сообщает İdman.Biz, встреча понтифика с епархиальной общиной Мадрида состоялась 8 июня на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

Во время мероприятия Перес подарил главе Католической церкви именную футболку "Реала" с его именем - Роберт Фрэнсис Превост - и первым номером на спине. Кроме того, понтифик получил миниатюрную копию домашнего стадиона мадридского клуба.

В ответ папа римский Лев XIV преподнес президенту "Реала" памятную медаль.

Встреча стала одним из самых заметных событий визита понтифика в столицу Испании.

İdman.Biz
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