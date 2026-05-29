"Ницца" и "Сент-Этьен" решат судьбу места в Лиге 1

Сегодня определится последняя команда, которая выступит в Лиге 1 в следующем сезоне.

Как сообщает İdman.Biz, "Ницца" примет "Сент-Этьен" в ответном стыковом матче за место в элитном дивизионе чемпионата Франции.

Встреча пройдет на стадионе "Альянц Ривьера" в Ницце и начнется в 22:45 по бакинскому времени.

Первый матч между командами завершился вничью - 0:0. При этом встреча получилась крайне закрытой: "Сент-Этьен" и "Ницца" не нанесли ни одного удара в створ ворот.

Для "Ниццы" этот матч станет попыткой спасти сезон. Команда завершила чемпионат Франции на 16-м месте и была вынуждена пройти через стыковые матчи, чтобы сохранить прописку в Лиге 1. Дополнительным ударом для клуба стало поражение от "Ланса" в финале Кубка Франции.

"Сент-Этьен", в свою очередь, получил шанс вернуться в элиту французского футбола через плей-офф. Один из самых титулованных клубов страны подходит к ответной игре после осторожного домашнего матча, в котором команда избежала поражения, но не смогла создать достаточного давления в атаке.

Если основное время ответной встречи также завершится вничью, команды сыграют дополнительное время. При необходимости победитель будет определен в серии пенальти.

Для обеих команд этот матч выходит далеко за рамки обычного противостояния за место в дивизионе. Для "Ниццы" речь идет о сохранении статуса клуба Лиги 1 и возможности избежать одного из самых болезненных провалов последних лет. Команда завершила сезон на 16-м месте, набрав 34 очка в 34 турах, а незадолго до этого уступила "Лансу" в финале Кубка Франции, упустив шанс завершить кампанию трофеем. По ходу чемпионата "Ницца" пропустила 52 мяча и лишь на два очка опередила зону прямого вылета, а теперь находится в 90 минутах от вылета.

Для "Сент-Этьена" ситуация выглядит противоположной. Клуб с богатейшей историей и десятью чемпионскими титулами получил шанс вернуться туда, где его болельщики привыкли видеть команду. После нескольких непростых сезонов победа в стыках может стать символом нового этапа и возвращения одного из самых известных брендов французского футбола в элиту.

Если основное время ответной встречи также завершится вничью, команды сыграют дополнительное время. При необходимости победитель будет определен в серии пенальти.