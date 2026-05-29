29 Мая 2026 06:20
Пьеро Инкапье может перебраться в Ла Лигу

"Барселона" проявляет интерес к центральному защитнику "Арсенала" Пьеро Инкапье. С сентября 24-летний футболист играет за "канониров" на правах аренды из "Байера", однако сообщалось лондонский клуб выкупит эквадорца по окончании сезона.

Как передает İdman.Biz, со ссылкой на Daily Mail, спортивный директор каталонского клуба Деку понимает, что трансфер Инкапье является сложной задачей, однако "Барселона" готова попробовать сделать это. Защитник доволен своим положением в "Арсенале".

В нынешнем сезоне Инкапье принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с леверкузенским клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

İdman.Biz
