Сын Карло Анчелотти возглавит "Лилль"

Давиде Анчелотти, сын главного тренера сборной Бразилии Карло Анчелотти, возглавит клуб французской Лиги 1. Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на издание Footmercato, "Лилль" договорился о контракте с итальянским специалистом. В клубе Анчелотти-младший сменит француза Бруно Женезио, который не захотел продлевать контракт.

Ранее Давиде Анчелотти работал в качестве тренера в "ПСЖ", "Реале", "Баварии", "Наполи", "Эвертоне", снова в "Реале" и в сборной Бразилии. Единственный самостоятельный опыт в карьере итальянца — бразильский "Ботафого", который он тренировал с июля по декабрь 2025-го.

По итогам сезона-2025/2026 "Лилль" занял третье место в турнирной таблице Лиги 1. Команда квалифицировалась в общий этап Лиги чемпионов УЕФА — 2026/2027.

