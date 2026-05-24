Тьяго Силва может вернуться в "Челси" в качестве тренера

24 Мая 2026 20:10
Лондонский "Челси" проявляет интерес к возвращению экс-защитника Тьяго Силвы на тренерскую роль.

Как передает İdman.Biz, об этом сообщает ESPN Brasil в соцсети.

Легендарный защитник все еще анализирует варианты после своего решения покинуть "Порту", указывает издание.

Источники, близкие к 41-летнему специалисту, отмечают, что окончательное решение еще не принято, а вопрос о тренерской должности в "Челси" находится на стадии обсуждения. Силва поддерживает позитивные отношения с клубом и недавно был радушно встречен в директорской ложе на домашнем матче с "Ноттингем Форест", который завершился поражением "Челси".

Силва стремится начать тренерскую карьеру, получив лицензию УЕФА категории B. Он сохранил свой семейный дом недалеко от тренировочной базы "Челси" в Кобхэме. Остается неясным, завершит ли он карьеру и займется тренерской работой или продолжит играть, учитывая сообщения об интересе со стороны "Милана".

Тьяго Силва провел 14 матчей за "Порту" в прошедшем сезоне, перейдя в клуб из своего родного "Флуминенсе" в январе, и выиграл титул чемпиона Португалии. Силва выступал за "Челси" с августа 2020 года по 2024 год.

