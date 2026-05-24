"Ливерпуль" не предусмотрел опцию возврата Келлехера

Английский "Ливерпуль" не сможет вернуть ирландского вратаря Куивина Келлехера в состав команды.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на liverpool.com, клуб не включал в его контракт опцию обратного выкупа.

После перехода прошлым летом в "Брентфорд" примерно за 20 млн евро Келлехер быстро стал там основным голкипером, проведя сильный сезон с 10 матчами на ноль в АПЛ.

Несмотря на интерес болельщиков и нестабильную ситуацию с травмами у Алиссона, в клубе считают, что возвращение Келлехера маловероятно. В случае необходимости, "Ливерпулю" придется вести полноценные переговоры и платить рыночную цену.

Отметим, что "Ливерпуль" по итогам 37 туров расположился на 5-й строчке турнирной таблицы с 62 очками.