Стала известна зарплата Моуринью в "Реале"

Жозе Моуринью после назначения в мадридский "Реал" будет зарабатывать 6 миллионов евро в год.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sport.es, зарплата португальского специалиста будет сопоставима с окладом бывшего главного тренера команды Хаби Алонсо.

По информации источника, на данный момент неизвестно, на какой срок Моуринью подпишет контракт с мадридским клубом.

Также сообщается, что "Реал" выплатит "Бенфике" 7 миллионов евро за досрочное расторжение соглашения с тренером.

Напомним, Хаби Алонсо возглавлял "Реал" с лета 2025 года до января 2026 года.

Моуринью уже работал в мадридском клубе с 2010 по 2013 год.