Холанд питается шесть раз в день и потребляет около 6000 калорий

Нападающий сборной Норвегии по футболу Эрлинг Холанд вновь привлек внимание своим режимом питания.

Как сообщает İdman.Biz, форвард "Манчестер Сити" питается шесть раз в день и потребляет около 6000 калорий.

Такой рацион помогает Холанду поддерживать высокие физические показатели, включая скорость, силу и выносливость.

В меню норвежского форварда входят курица, спагетти, стейк, рыба, овощи и мед. Он также уделяет большое внимание питьевому режиму и старается избегать сладких перекусов.

Питание Холанда находится под особым контролем. В рационе футболиста большое место занимают белковые продукты и цельная пища, необходимые для восстановления и сохранения формы на высоком уровне.

Бывший партнер Холанда по сборной Норвегии Джошуа Кинг ранее отметил необычный аппетит форварда.

"Он ест как медведь", - сказал Кинг.

Отметим, что Холанд является одним из лидеров сборной Норвегии на ЧМ-2026. В четвертьфинале команда сыграет с Англией.