Бельгия пожаловалась ФИФА на тренировочное поле перед матчем с Испанией

Сборная Бельгии по футболу осталась недовольна тренировочным полем перед матчем 1/4 финала ЧМ-2026 против Испании.

Как сообщает İdman.Biz, Королевская бельгийская футбольная ассоциация обратилась с жалобой в ФИФА.

Бельгийцы должны были начать подготовку на поле Университета Лойола Мэримаунт в Лос-Анджелесе. Однако состояние газона не соответствовало минимальным требованиям для проведения тренировки.

После этого бельгийская сторона попросила ФИФА изменить место занятий. Организация удовлетворила обращение команды.

В результате подготовка сборной Бельгии была перенесена на тренировочную базу "Лос-Анджелес Гэлакси" в Карсоне.

Инцидент повлиял на подготовительный план команды перед важным матчем с Испанией. В четвертьфинал бельгийцы вышли после победы над США со счетом 4:1.

Отметим, что матч Испания - Бельгия состоится 10 июля. Встреча начнется в 23:00 по бакинскому времени.