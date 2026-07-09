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В финале ЧМ-2026 выступят Бибер, Шакира, Мадонна и BTS

ЧМ-2026
Новости
9 Июля 2026 13:40
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В финале ЧМ-2026 выступят Бибер, Шакира, Мадонна и BTS

В перерыве финального матча чемпионата мира-2026 по футболу состоится масштабное музыкальное шоу.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Inside FIFA, ФИФА официально объявила программу выступления, которое пройдет 19 июля на New York New Jersey Stadium.

Главными участниками шоу станут Джастин Бибер, Мадонна, Шакира и BTS. В программе также заявлен Burna Boy.

Кроме того, в мероприятии примут участие дирижер Густаво Дудамель, хор PS22 Chorus и Coldplay. Куратором шоу выступит солист Coldplay Крис Мартин.

По информации ФИФА, программа будет представлена в 11-минутном телевизионном формате. Шоу пройдет в поддержку проекта FIFA Global Citizen Education Fund, направленного на расширение доступа детей к качественному образованию и футбольным возможностям.

Отметим, что это будет первое официальное шоу в перерыве финального матча в истории чемпионатов мира.

Финал ЧМ-2026 пройдет 19 июля в США.

İdman.Biz
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