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Матеус Силва может покинуть "Карабах"

ЧМ-2026
Новости
9 Июля 2026 13:55
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Матеус Силва может покинуть "Карабах"

Футболист "Карабаха" Матеус Силва может покинуть команду в летнее трансферное окно.

Как сообщает İdman.Biz, 28-летний бразильский защитник заявил в интервью бразильской прессе, что получил предложения от клубов из своей страны и рассматривает возвращение на родину как новый вызов в карьере.

"Я благодарен за все, что пережил в Азербайджане. Но чувствую, что мне нужно большее, и возвращение в Бразилию меня очень привлекает. В начале года я уже получал предложения от бразильских клубов, но моя команда считала важным, чтобы я остался до конца сезона. Сейчас ситуация другая, и я чувствую, что больше готов к новому вызову в своей стране", - сказал Силва.

Правый защитник продолжает готовиться с "Карабахом" к квалификационному раунду Лиги Европы УЕФА, однако не скрывает желания продолжить карьеру в Бразилии.

Контракт Матеуса Силвы с "Карабахом" рассчитан до лета 2027 года.

İdman.Biz
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