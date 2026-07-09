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Коллина ответил на обвинения Египта после матча с Аргентиной

ЧМ-2026
Новости
9 Июля 2026 15:50
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Коллина ответил на обвинения Египта после матча с Аргентиной

Глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина прокомментировал обвинения сборной Египта по футболу после матча 1/8 финала ЧМ-2026 против Аргентины.

Как сообщает İdman.Biz, итальянский функционер назвал претензии египетской стороны к судейству необоснованными.

Египет после поражения от Аргентины со счетом 2:3 направил жалобу в ФИФА. Команда выразила недовольство отмененным голом Мостафы Зико и эпизодом с Мохамедом Салахом, в котором арбитр не назначил пенальти.

Коллина заявил, что судьи на чемпионате мира принимают решения независимо и не находятся под чьим-либо влиянием.

"Никто не может утверждать, что судейство ФИФА может находиться под чьим-либо влиянием. Необоснованным обвинениям нет места в нашем виде спорта. Никто не может ставить под сомнение честность арбитров матчей чемпионата мира", - сказал Коллина.

Представитель ФИФА также защитил решения VAR. По его словам, перед голом Зико было зафиксировано нарушение правил, поэтому взятие ворот отменили правильно.

Эпизод с Салахом Коллина объяснил обычной футбольной борьбой. Он отметил, что оснований для назначения пенальти в этой ситуации не было.

Отметим, что Аргентина победила Египет со счетом 3:2, хотя по ходу встречи уступала 0:2. В четвертьфинале ЧМ-2026 аргентинская сборная сыграет со Швейцарией. Матч состоится 12 июля и начнется в 05:00 по бакинскому времени.

İdman.Biz
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