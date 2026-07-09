Как аргентинцы заставили хоккейного блогера из Канады полюбить футбол еще сильнее – İDMAN.BİZ ИЗ США - ФОТО/ВИДЕО

Чемпионат мира по футболу традиционно собирает любителей спорта, которые приезжают поддержать не только свои сборные, но и команды, за которыми следят уже много лет. Канадский спортивный блогер Роберт Грили специализируется на хоккее, но с детства увлекается и футболом и является большим поклонником Лионеля Месси. Поездка в Аргентину в 2022 году еще больше укрепила его любовь к этой игре, поэтому в этом году он приехал на мундиаль поддержать именно сборную этой страны.

İdman.Biz встретил Роберта Грили в США, где он сейчас проживает. Для канадца первым матчем на чемпионате мира стала встреча Аргентины и Иордании в Далласе. Грили вновь погрузился в футбольный праздник, который создают аргентинские болельщики. Впервые эти эмоции он ощутил во время той самой поездки в 2022 году. Тогда контент-креатор побывал на финале чемпионата Аргентины, где “Бока Хуниорс” завоевала свой очередной титул.

“Тот финал был одной из самых невероятных игр, которые я когда-либо видел. Поэтому оказаться среди такого количества аргентинских болельщиков, теперь уже в США, – по-настоящему особенное чувство”, – делится он.

По словам Грили, даже канадские поклонники хоккея – главного вида спорта страны – не могут сравниться с аргентинскими фанатами.

“Аргентинские болельщики – это не просто фан-база, это часть семьи, традиции, религия. Я канадец, и с детства болею за "Монреаль Канадиенс" – самый популярный хоккейный клуб страны. Обожаю эту команду и считаю, что у нее одни из самых страстных болельщиков в мире. Но даже это не сравнится с тем, что ощущаешь, когда заходишь на стадион в Аргентине и видишь, как болельщики "Боки" празднуют”.

Роберт Грили признается, что, приехав на чемпионат мира, не мог упустить возможность увидеть последний мундиаль своего любимого футболиста. Он надеется, что Месси удастся выиграть чемпионат мира еще раз. По его прогнозу, в финале встретятся Аргентина и Испания.

При этом за последние годы у Грили появился еще один любимый футболист – его соотечественник: “Сейчас, когда сборная Канады стала значительно сильнее, я, конечно, большой поклонник Альфонсо Дэвиса. Но для меня Месси все равно остается номером один”.

Канадец признается, что выступление национальной команды на нынешнем чемпионате мира стало для него поводом для гордости. “Это просто невероятно. Все мое детство я болел либо за Аргентину, либо за Англию, потому что Канада ни разу не играла на чемпионате мира, пока я рос. А теперь мы уже на втором чемпионате мира подряд и впервые в истории дошли до 1/8 финала. Очень приятно наблюдать, насколько вырос уровень футбола в нашей стране”, – рассказывает Грили.

Присутствие на чемпионате мира стало для него особенным событием еще и потому, что уже около 13 лет он освещает спорт. За это время увлечение превратилось в главное дело его жизни. За годы работы он сотрудничал с различными телеканалами и реализовал множество собственных проектов.

“Наверное, мне повезло, что я родом с небольшого острова Ньюфаундленд. Мне было 15 лет, когда я захотел этим заниматься, и меня сразу поставили перед камерой. Иногда сам не верю, что успел побывать уже в 32 странах, поработать с крупными компаниями, путешествовать по Африке и рассказывать спортивные истории со всего мира”.

Несмотря на большое количество проектов, которыми он гордится, одним из самых дорогих для него остается один из первых видеороликов. “Впервые почти за 40 лет я вывез своего дедушку с нашего острова. Он вообще не любит уезжать за его пределы. Я отвез его на первый в его жизни матч "Монреаль Канадиенс". Видео набрало всего несколько тысяч просмотров, но до сих пор остается одним из моих любимых. Именно оно показывает, откуда началась моя любовь к спорту – благодаря дедушке”.

Тогда Роберт Грили даже не подозревал, что однажды блог станет его работой. По его мнению, именно искренняя любовь к своему делу способствовала тому, что все сложилось именно так. “Я просто всегда занимался тем, что люблю. Мне трудно представить себя в какой-то другой профессии. Готов работать где угодно, брать вторую, третью работу – лишь бы продолжать заниматься этим делом”, – заключил он.