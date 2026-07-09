Париж усилит меры безопасности перед матчем Франция - Марокко

В Париже будут приняты усиленные меры безопасности перед матчем 1/4 финала ЧМ-2026 по футболу между сборными Франции и Марокко.

Как сообщает İdman.Biz, полиция французской столицы привлечет дополнительные силы из-за риска массовых беспорядков до и после игры.

По данным СМИ, места возможного скопления болельщиков будут контролироваться с помощью дронов. Это позволит полиции в режиме реального времени отслеживать массовые сборы, возможные столкновения и другие нарушения общественного порядка.

Кроме того, в Париже будет запрещено использование пиротехники. В районе Елисейских Полей временно закроют несколько станций метро, чтобы ограничить наплыв болельщиков в центр города.

Особое внимание полиция уделяет ситуации после финального свистка. Ожидается, что большое число болельщиков сборных Франции и Марокко может выйти на улицы Парижа вне зависимости от результата матча.

Отдельным фактором риска остается большая марокканская диаспора во Франции. В Париже и пригородах проживает значительное число выходцев из Марокко, поэтому матч может вывести на улицы сразу две крупные группы болельщиков.

На решение властей также повлияли события ЧМ-2022. Тогда после победы Франции над Марокко в полуфинале в Париже и других городах страны произошли столкновения.

По данным СМИ, после тех событий во Франции были задержаны более 266 человек. Из них 167 задержаний пришлись на Париж.

Отметим, что матч Франция - Марокко состоится сегодня. Встреча начнется в 23:59 по бакинскому времени.