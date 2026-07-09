Футболист дортмундской "Боруссии" Карим Адейеми дал согласие на переход в "Барселону".
Как сообщает İdman.Biz, каталонский клуб направил официальное предложение по 24-летнему немецкому форварду.
По данным источника, Адейеми хочет перейти именно в "Барселону". С футболистом уже достигнута устная договоренность по личным условиям контракта.
Сейчас клубы продолжают переговоры по сумме трансфера. Руководство "Барселоны" рассчитывает завершить сделку в ближайшее время.
Отмечается, что главный тренер каталонцев Ханси Флик лично заинтересован в переходе Адейеми. Немецкий специалист считает, что игрок усилит конкуренцию в атакующей линии команды.
Контракт Адейеми с дортмундской "Боруссией" рассчитан до лета 2027 года.