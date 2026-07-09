"Манчестер Юнайтед" не смог убедить Тчуамени покинуть "Реал"

Полузащитник "Реала" Орельен Тчуамени близок к подписанию нового долгосрочного контракта с мадридским клубом.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Фабриса Хоукинса, новое соглашение французского хавбека будет рассчитано до лета 2031 года.

По информации источника, продление контракта с 25-летним футболистом являлось одним из приоритетов руководства "сливочных". Несмотря на интерес со стороны "Манчестер Юнайтед", сам Тчуамени выразил желание продолжить карьеру в Мадриде.

В минувшем сезоне француз провел 49 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал две результативные передачи. По оценке Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 70 миллионов евро.

В настоящее время Тчуамени находится в расположении сборной Франции на чемпионате мира-2026. Однако, как ожидается, из-за травмы он пропустит четвертьфинальный матч против Марокко.