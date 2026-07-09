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ФБР проверяет финансовую деятельность Ассоциации футбола Аргентины

Мировой футбол
Новости
9 Июля 2026 08:31
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ФБР проверяет финансовую деятельность Ассоциации футбола Аргентины

Федеральное бюро расследований США (ФБР) проводит проверку финансовой деятельности Ассоциации футбола Аргентины (AFA).

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на La Nación, расследование связано с возможными фактами отмывания денег и мошенничества.

По информации источника, предварительная проверка стартовала еще в 2025 году. Следователи изучают финансовые операции, проводившиеся в период руководства организацией президента AFA Клаудио Тапиа.

В центре внимания находятся денежные потоки на общую сумму около 300 миллионов долларов. ФБР пытается установить, подпадали ли отдельные транзакции под юрисдикцию США и могли ли они быть связаны с нарушением американского законодательства.

На данный момент официальные обвинения никому не предъявлены. В Ассоциации футбола Аргентины пока не комментировали информацию о проводимой проверке.

İdman.Biz
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