ФБР проверяет финансовую деятельность Ассоциации футбола Аргентины

Федеральное бюро расследований США (ФБР) проводит проверку финансовой деятельности Ассоциации футбола Аргентины (AFA).

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на La Nación, расследование связано с возможными фактами отмывания денег и мошенничества.

По информации источника, предварительная проверка стартовала еще в 2025 году. Следователи изучают финансовые операции, проводившиеся в период руководства организацией президента AFA Клаудио Тапиа.

В центре внимания находятся денежные потоки на общую сумму около 300 миллионов долларов. ФБР пытается установить, подпадали ли отдельные транзакции под юрисдикцию США и могли ли они быть связаны с нарушением американского законодательства.

На данный момент официальные обвинения никому не предъявлены. В Ассоциации футбола Аргентины пока не комментировали информацию о проводимой проверке.