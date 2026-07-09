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Экс-тренер Роналду будет зарабатывать 4 млн евро в сборной Португалии

Мировой футбол
Новости
9 Июля 2026 06:32
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Экс-тренер Роналду будет зарабатывать 4 млн евро в сборной Португалии

Бывший главный тренер "Аль-Насра" Жорже Жезуш близок к назначению на пост наставника сборной Португалии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на A Bola, о подписании контракта с 71-летним специалистом планируется объявить в воскресенье, 12 июля.

По информации источника, соглашение будет рассчитано на четыре года, а годовая зарплата Жезуша составит 4 миллиона евро. Это значительно меньше 12 миллионов евро, которые португалец получал, возглавляя саудовский "Аль-Наср", где работал с Криштиану Роналду.

Жезуш сменит на посту главного тренера сборной Португалии испанского специалиста Роберто Мартинеса, покинувшего команду после вылета с чемпионата мира-2026. В 1/8 финала мирового первенства португальцы уступили Испании со счетом 0:1.

İdman.Biz
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