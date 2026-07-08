"Бетис" подписал защитника "Реала"

Защитник мадридского "Реала" Фран Гарсия стал игроком "Бетиса".

Как сообщает İdman.Biz, севильский клуб официально объявил о переходе 26-летнего футболиста.

Гарсия подписал контракт с "Бетисом" до лета 2030 года. По информации испанских СМИ, сумма трансфера составила 4 миллиона евро. При этом "Реал" сохранил за собой право на 50 процентов от суммы возможной будущей перепродажи игрока.

Фран Гарсия является воспитанником мадридского клуба. В минувшем сезоне он провел 29 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал две результативные передачи.

В составе "Бетиса" испанец будет выступать на позиции левого защитника. В сезоне-2025/26 севильский клуб занял пятое место в Ла Лиге и завоевал путевку в основной этап Лиги чемпионов сезона-2026/27.