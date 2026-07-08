9 Июля 2026
RU

"Бетис" подписал защитника "Реала"

Мировой футбол
Новости
8 Июля 2026 23:59
17
"Бетис" подписал защитника "Реала"

Защитник мадридского "Реала" Фран Гарсия стал игроком "Бетиса".

Как сообщает İdman.Biz, севильский клуб официально объявил о переходе 26-летнего футболиста.

Гарсия подписал контракт с "Бетисом" до лета 2030 года. По информации испанских СМИ, сумма трансфера составила 4 миллиона евро. При этом "Реал" сохранил за собой право на 50 процентов от суммы возможной будущей перепродажи игрока.

Фран Гарсия является воспитанником мадридского клуба. В минувшем сезоне он провел 29 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал две результативные передачи.

В составе "Бетиса" испанец будет выступать на позиции левого защитника. В сезоне-2025/26 севильский клуб занял пятое место в Ла Лиге и завоевал путевку в основной этап Лиги чемпионов сезона-2026/27.

İdman.Biz

Новости по теме

Экс-игрок "Барселоны" возглавил сборную Мексики
00:21
Мировой футбол

Экс-игрок "Барселоны" возглавил сборную Мексики

Рафаэль Маркес сменил Хавьера Агирре после чемпионата мира-2026

"Бешикташ" подписал голкипера "Баварии"
8 Июля 23:16
Мировой футбол

"Бешикташ" подписал голкипера "Баварии"

Турецкий клуб официально объявил о переходе Александра Нюбеля

"Челси" сделал предложение по трансферу Камавинга
8 Июля 22:32
Мировой футбол

"Челси" сделал предложение по трансферу Камавинга

Полузащитник отказался покидать "Реал", несмотря на согласие мадридского клуба

"Милан" нацелился на полузащитника "Айнтрахта"
8 Июля 20:59
Мировой футбол

"Милан" нацелился на полузащитника "Айнтрахта"

Немецкий клуб готов рассмотреть предложения по трансферу Джана Узуна
Полузащитник "ПСЖ" перешел в "Эспаньол"
8 Июля 19:35
Мировой футбол

Полузащитник "ПСЖ" перешел в "Эспаньол"

Бразильский хавбек проведет сезон в испанском клубе на правах аренды без права выкупа

Рашфорд вернется в "Манчестер Юнайтед" после чемпионата мира
8 Июля 19:03
Мировой футбол

Рашфорд вернется в "Манчестер Юнайтед" после чемпионата мира

Форвард начнет предсезонную подготовку в составе "красных дьяволов", несмотря на неопределенность с будущим

Самое читаемое

ЧМ-2026: Норвегия обыграла Бразилию и вышла в 1/4 финала - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
6 Июля 02:10
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Норвегия обыграла Бразилию и вышла в 1/4 финала - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

"Викинги" сыграют против победителя матча Мексика — Англия
Холанда признали лучшим игроком матча Бразилия — Норвегия
6 Июля 03:34
ЧМ-2026

Холанда признали лучшим игроком матча Бразилия — Норвегия

25-летний футболист забил оба гола своей команды
Азербайджанский след в скандальной бригаде матча Аргентина – Египет на ЧМ-2026 – ОБЗОР İDMAN.BİZ
8 Июля 12:41
ЧМ-2026

Азербайджанский след в скандальной бригаде матча Аргентина – Египет на ЧМ-2026 – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Жалоба Египта на судей после драматичного матча ЧМ-2026 привлекла внимание к арбитрам, которые ранее неоднократно работали на играх с участием азербайджанских клубов и сборной

Голкипер Грегор Кобель признан лучшим игроком матча ЧМ-2026 Швейцария — Колумбия
8 Июля 04:30
ЧМ-2026

Голкипер Грегор Кобель признан лучшим игроком матча ЧМ-2026 Швейцария — Колумбия

28-летний швейцарец сделал три сэйва в игре и отразил решающий пенальти